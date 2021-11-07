كلوب ينتقد حكم مباراة وست هام وليفربول!

هاجم المدرب الألماني يورجن كلوب قرارات التحكيم في مباراة فريقه ليفربول ضد نظيره وست هام في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب عقب اللقاء، وأكد خلالها أن فريقه كان يمكنه الخروج بنتيجة أفضل من تلك المواجهة.

وقال كلوب: "أهداف وست هام جاءت في أوقات صعبة اليوم، بالإضافة إلى ذلك لم تسر الأمور بالشكل الذي كان يجب أن تسير عليه لكن دعونا نتحدث عن المباراة".

وأضاف: "النتيجة النهائية أن أحدهم أعاق ذراع أليسون فكيف له أن يمسك بالكرة، هذا غير منطقي".

وأردف: "سجلنا هدف التعادل وسيطرنا على المباراة، وهم لعبوا فقط على الهجمات المرتدة، وهناك تدخل كريسويل على هندرسون، ذلك أيضًا أثر على اللقاء، لكن وست هام لم يتخذ تلك القرارات".

وأكمل: "لكن نحن أيضًا لم نلعب بشكل جيد بما يكفي، وكنت أتمنى في بعض الأحيان لو كنا أكثر حدة في إنهاء الهجمات".

جدير بالذكر أن ليفربول تراجع للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 22 نقطة، ويصعد وست هام للمركز الثالث برصيد 23 نقطة.







