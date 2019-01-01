كروس يزيد من أوجاع ريال مدريد

كروس سيغيب عن عدد من المباريات مع الريال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

زاد توني كروس من أوجاع ريال مدريد بعدما انضم لقائمة مصابي الفريق والتي تضم كلًا من ماركو أسينسيو وماريانو دياز وجاريث بيل وماركوس يورينتي.

وتعرض كروس لإصابة عضلية خلال مواجهة ريال سوسيداد يوم السبت الماضي، وقد اضطر على أثرها مغادرة المباراة قبل النهاية بـ10 دقائق، وهو اللقاء الذي خسره الريال بهدفين دون رد.

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وأعلن النادي مساء اليوم في بيان رسمي تعرض اللاعب الألماني لإصابة بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

ورغم أن الريال لم يُوضح مدة الغياب عن الملاعب إلا أن مثل تلك الإصابات تتطلب الابتعاد لفترة لا تقل عن 3 أسابيع وقد تمتد لـ6، ويُمكن اعتبار الفريق محظوظًا لأن التمزق لو كان من الدرجة الثالثة لغاب كروس عن اللعب لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

وأكدت التقارير الصحفية المتابعة أن صاحب الـ29 عامًا سيغيب عن مواجهتي ليجانيس في كأس ملك إسبانيا، بجانب مباراتي ريال بيتيس وإشبيلية في الليجا على الأقل، مع إمكانية لغيابه عن مباريات أكثر أهمية مثل لقاء الديربي ضد أتليتكو مدريد وموقعة دوري الأبطال أمام أياكس أمستردام.