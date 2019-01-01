كلوب يكشف عما ينتظره من كيتا وسبب ابتعاده الفترة الماضية

المدرب الألماني لم يفقد الثقة في لاعبه الغيني

أصر مدرب ليفربول يورجن كلوب، على أن لاعبه الغيني نابي كيتا أوشك على تقديم أفضل ما لديه للريدز، وذلك بعد مساهمته في الفوز على بورنموث بثلاثية نظيفة.

وعاد لاعب لايبزيج السابق من الإصابة، ليضع توقيعه في شباك بورنموث أول أمس السبت، مسجلاً هدفه الأول على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أبريل الماضي.

وأرجع المدرب الألماني سبب ابتعاد اللاعب عن المشاركة بصفة مستمرة، لكثرة إصاباته في الآونة الأخيرة، الأمر الذي جعل ظهوره يقتصر عند 5 مشاركات و4 مباريات كبديل.

وقال كلوب "عندما ترى لاعبًا مثل كيتا. فإنك تسأل لماذا لا يلعب كل أسبوع؟ لكن كما نعرف كان قد أصيب ثم تعافى. هل سيتغير وضعه؟ أعتقد أنه سيساعدنا في الدفاع وبناء الهجمات من الوسط".

وتابع "لم يلعب في الفترة الماضية، لذلك بقينا على اتصال معه وتحدثنا معه كثيرًا، وهذا ما يحتاجه أي لاعب من مدربه، أن يشعر بالثقة، وأود القول بأنني لم أكن متأكدًا أنه سيكون متاحًا لمباراة السبت، وكان من الرائع مشاركته وظهوره بهذا المستوى".

وجاء كيتا من فريقه الألماني السابق في صيف 2018 في صفقة كبدت الخزينة الحمراء ما يقرب من 53 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يظهر سوى في 33 مباراة في موسمه الأول مع النادي.

وعن معاناة اللاعب العشريني، قال كلوب "كان سيئ الحظ، وأنت في الحياة تحتاج إلى الحظ، لا شك أبدًا أنه بدأ بشكل جيد، وقد نسى الجميع ذلك ثم أثيب فترة أخرى طويلة، لكني لم أشك أبدًا في جودته".