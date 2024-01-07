لم تكن حرارته مرتفعة.. ولكن!

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن سبب استبعاد فيرجيل فان دايك من مواجهة آرسنال، التي حسمها الريدز (2-0) على ملعب الإمارات، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "من الصعب على فيرجيل أن يبدو في حالة صحية سيئة، لكنه كان كذلك، لذا أرسلناه إلى المنزل".

وأضاف: "لم تكن لديه حرارة (مرتفعة)، كان يعاني من نزلة برد، فيروس على ما أظن، أعتقد أن تلك المباراة ساعدته كثيرا أيضًا في التحسن".

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وعن إمكانية لحاقه بمواجهة فولهام المقبلة بنصف نهائي كأس الرابطة، ختم: "آمل ذلك".

من جهته، أرسل فيرجيل فان دايك رسالة تهنئة إلى زملائه، عبر حسابه على إنستجرام، إذ نشر صورة من احتفال اللاعبين أمام آرسنال، وعلق عليها: "هيا يا أولاد".