كلوب يعلن شفاء صلاح من فيروس كورونا

محمد صلاح سينضم إلى تدريبات ليفربول يوم الإثنين وقد يشارك في دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن نتائج اختبار محمد صلاح جاءت سلبية لفيروس كورونا وسيستأنف التدريبات مع الفريق غدًا الاثنين.

وانتصر ليفربول على ضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب المباراة تحدث يورجن كلوب عن سعادته بالفوز في ليلة تحطيم الرقم القياسي التاريخي لعدد مباريات اللاهزيمة المتتالية على ملعب أنفيلد برصيد 64 مباراة.

المزيد من الفرق

ولكنه تحدث كذلك عن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لجماهير ليفربول وعشاق النجم المصري محمد صلاح بإعلان شفائه من فيروس كورونا وسلبية المسحة الخاصة به.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

كلوب كشف بعد المباراة أن صلاح قد يعود الآن ويبدأ في التدرب مع الفريق غدًا الإثنين ليكون جاهزًا للمشاركة في المواجهة المنتظرة في دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا مساء الأربعاء المقبل.

سيتم ذلك على الأرجح حيث من المقرر أن يكون اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا جزءًا من تشكيلة ليفربول التي ستخضع لفحوصات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الاثنين.

وقال كلوب: "يمكن أن تكون هناك اختبارات الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم التالي؟ نعم، هناك اختباران في اليومين المقبلين لذلك سيتم اختباره، مثلنا جميعًا "

وتابع: "غدًا لدينا فحوصات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل مواجهات دوري الأبطال، وأنا متأكد من أن صلاح سيكون معنا خلالها، حيث يمكنه الآن أن يتدرب معنا غدًا.

تحليل .. ليفربول بمن حضر طالما المنافس جبانًا!

يذكر أن محمد صلاح قد أصيب بفيروس كورونا أثناء مشاركته في معسكر منتخب مصر الأخير ليتم عزله عن الفريق ويغيب عن مباراتي توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية ومباراة ليستر سيتي اليوم.