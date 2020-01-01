في ليلة الرقم القياسي .. كلوب: استحقينا الفوز وكان علينا تسجيل أهداف أكثر

كلوب يتحدث بعد انتصار ليفربول على ليستر سيتي بثلاثية في غياب صلاح وفان دايك وأرنولد وجوميز وتياجو ألكانتارا

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إنه يشعر بالسعادة للفوز الذي حققه فريقه في هذه الظروف مؤكدًا أنه كان مستحقًا 100% مشددًا على ضرورة المواصلة على نفس المنوال.

وانتصر ليفربول على ضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تماسك الثعالب في بداية المباراة، لكن جوني إيفانز وضع هدفًا عن طريق الخطأ في مرماه بالرأس بالدقيقة 21 فتحت الأمور على مصرعيها لكتيبة يورجن كلوب.

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وبتحقيق الفوز في هذا اللقاء حقق ليفربول رقمًا قياسيًا تاريخيًا على مستوى مبارياته على ملعبه أنفيلد ليواصل كلوب أرقامه منذ أن وصل إلى ليفربول وحتى الآن.

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الرقم يقول إن هذه هي أطول فترة لليفربول دون خسارة في أنفيلد في تاريخه بواقع 64 مباراة على التوالي محطمًا رقم الفريق في 1980 فاز في 63 مباراة وخسر من ليستر سيتي في المباراة الرابعة والستين.

وقال كلوب حول المباراة في تصريحات لقناة سكاي سبورتس: "لقد استحقينا الفوز وذلك نتاج عمل كبير، لعب الأولاد مباراة رائعة ضد خصم كبير وفريق خلق العديد من الصعوبات لنا في الماضي"

وأضاف: "أنا لا أعتبر مثل هذه الأمور أمرا مفروغًا منه حيث أن الحفاظ على الدافع والعمل بجد أمر يستحق الاحترام والفخر دائمًا، وما رأيته أن الأولاد كانوا متحمسين لكرة القدم"

وتابع: "كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف حيث خلقنا الكثير من الفرص ووصلنا للمرمى كثيرًا، الخط الأمامي لم يلعبوا في كثير من الأحيان معًا ولكن الطريقة التي لعبوا بها اليوم لم تكن سيئة"

وأردف: "لقد سجلنا ثلاثة أهداف ولم نستقبل هدفًا، ودافعنا جيدًا بشكل استثنائي، وسيطرنا على المباراة، وكان هناك الكثير من الأشياء الجيدة ، ولا يمكنني اختيار هدف يسعدني أكثر"

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يذكر أن ليفربول بشارك توتنهام صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 20 نقطة لكل منهما في منافسة يبدو أنها ستتغير معالمها تمامًا في الموسم الحالي مقارنة بالمواسم السابقة.