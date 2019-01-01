ديمبيليه يهاجم رودجرز عقب رحيله عن سلتيك

المهاجم الفرنسي يعلنها: لقد أخبرتكم!

هاجم موسى ديمبيليه مهاجم سلتيك السابق، برندان رودجرز مدرب سلتيك السابق أيضاً، عقب انتقاله لتدريب ليستر سيتي اليوم وفي منتصف الموسم.

وكان الطرفان يواجهان العديد من المشاكل، منذ رحيل ديمبيليه في الصيف الماضي، وهو ما رد عليه وقتها المهاجم بقوله عبر تويتر:"احذروا ممن تدعوه قائدكم".

وعقب إعلان ليستر عن تعيينه بعقد يمتد لصيف 2022، نشر ديمبيليه الخبر عبر تويتر معلقاً "مثير للاهتمام".

قبل أن يختتم بتغريدته الثانية:"إذا لم تعلموا من قبل الآن صرتم تعلمون. لقد أخبرتكم"!

يذكر أن المهاجم قد انتقل إلى ليون في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 20 مليون جنيه استرليني.