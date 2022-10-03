كلوب يسخر من بيريز: تريد تطوير الكرة بدوري السوبر؟ إليك فكرة أفضل!

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يسخر من أقوى رجال ريال مدريد.

سخر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول من تصريحات رجل الأعمال الإسباني فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب ضمن مؤتمر مباراة فريقه المقبلة في دوري أبطال أوروبا، حيث تم توجيه السؤال له بشأن دوري السوبر الأوروبي وتصريحات بيريز.

وقال كلوب في البداية: "لا ليس لدي أي رأي في هذا، لقد فكرت في الأمر بعض الوقت لكنني ليس مهتمًا بهذا القدر".

وأضاف متهكمًا وساخرًا من تصريحات فلورنتينو بيريز: "أعتقد أنه قال الهدف من البطولة هو تطوير كرة القدم أليس كذلك؟".

وأكمل: "أعتقد أنه علينا أن نلعب مباريات أقل من أجل تطوير كرة القدم، وأن نمنح عناصر اللعبة فرصة أكبر حتى يتدربوا".

فلورنتينو بيريز كان قد خرج بتصريحات صحفية مؤخرًا تحدث فيها عن دوري السوبر الأوروبي من جديد ودافع عن الفكرة باستماتة.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد عشر نقاط.