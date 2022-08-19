كلوب يدافع عن مانشستر يونايتد ويشتكي من غرفة ملابس فولهام!

رسالة ساخرة إلى جابرييل أجبونلاهور

خرج يورجن كلوب مدرب ليفربول، للدفاع عن مانشستر يونايتد وإريك تين هاج مدرب الفريق الجديد، بعد الهجوم الشرس ضد الشياطين الحمر الفترة الأخيرة.

مانشستر لا يمر بالبداية الأفضل له بالدوري الإنجليزي، بعد الخسارة من برايتون وبرينتفورد، ونفس الأمر لليفربول الذي تعادل مع فولهام وكريستال بالاس بأول جولتين.

وقبل مواجهة الريدز مع الشياطين الحمر، خرج كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة المقامة يوم الاثنين القادم، للحديث عن الفريق الخصم وبعض الجوانب الأخرى.

ماذا قال كلوب عن مانشستر يونايتد؟

جابرييل أجبونلاهور مهاجم أستون فيلا السابق والناقد الرياضي حاليًا بشبكة"توك سبورت" قام بمهاجم تين هاج وطالبه بالاستعداد للرحيل عن منصبه.

وقال أجبونلاهور إن نجوم الشياطين الحمر لا يتمتعون بالعقلية المناسبة ويلعبون كالغرباء والهواة منذ بداية الموسم، وهاجم دافيد دي خيا وكريستيان إريكسن وليساندرو مارتينيز وغيرهم.

ورد عليه كلوب قائلًا:"سمعت ما قاله أجبونلاهور، لقد خسر أمامنا 6/0 في العام الأول لي مع ليفربول، لا أتذكر أنه تمتع بعقلية الوحوش وقتها على أرض الملعب".

وأضاف:"عندما وصلت إلى النادي شعرت بالمسؤولية الضخمة من اليوم الأول، الكثير من الأشياء تغيرت منذ هذا التوقيت، ولكن الأمر ليس سهلًا عندما يكون عليك إعادة البناء وتغيير الكثير من الأشياء".

كيف تحدث كلوب عن فريقه؟

المدرب الألماني قال:"لا نشعر بسعادة تجاه مستوانا أمام فولهام، مباراة بالاس كانت جيدة وخاصة جدًا بعد الطرد، بسبب الضغط الذي قمنا به عليهم بـ10 لاعبين، ولكن النتائج تظل مهمة في النهاية".

مستقبل نابي كيتا:"ربما أنا مطالب بالرد على هذه الأخبار، ولكنه كان مريضًا والآن متواجد في التدريبات ويشعر بحالة جيدة، قد لا يكون في قمة سعادته عندما لا يلعب بانتظام ولكن كل الأمور على ما يرام".

طرد داروين نونيز:"بالطبع تحدثنا معه، هو يشعر بالإحباط تجاه ما قام به، هو ليس اللاعب الوحيد الذي يقوم بهذه الأشياء، الأمر يتعلق بالمشاعر والانفعالات، لم نواجه أي موقف من هذا النوع من قبل لكنه يدرك حجم الخطأ الذي قام به".

جاهزية روبيرتو فيرمينو:"تدرب بشكل جيد معنا والآن هو جاهز للمباراة".

ملعب فولهام:"أنا أحب كل مباراة كرة قدم، حتى التي لعبناها أمام فولهام وغرفة الملابس الصغيرة جدًا المتواجدة هناك، لقد بنوا مدرجات جديدة دون الالتفات لتوسيع غرفة الملابس!".