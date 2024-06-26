كلوب يحرج جاريث ساوثجيت بسؤال منطقي عن لاعب ليفربول "الأفضل في العالم"

"من العار أن نتحدث عن كرة القدم بهذه الطريقة"

استنكر الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، القرار الفني لجاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، بتوظيف الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد كلاعب خط وسط في تشكيلة الأسود الثلاثة.

واعتمد ساوثجيت على أرنولد كلاعب وسط في تشكيلة إنجلترا، خلال مباراتي صربيا والدنمارك، قبل أن يستبدله أمام "الدناميت" في الشوط الثاني ويدفع بكونور جالاجر، بعدما قدم أداءً غير مقنع للجماهير.

ولاقى ساوثجيت انتقادات شديدة على هذا القرار، ليقرر الاحتفاظ بأرنولد على مقاعد البدلاء في مباراة سلوفينيا الأخيرة، حيث أشرك لاعب ليفربول في الدقائق الأخيرة بمركزه الأصلي كظهير أيمن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتساءل كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لماذا تجعل أفضل ظهير أيمن في العالم لاعب خط وسط؟ لا أفهم ذلك حقًا. كما لو أن مركز الظهير الأيمن ليس مهمًا مثل الآخرين".

وأضاف: "هذا الأمر ممكن في مباراة تكون فيها إنجلترا مهيمنة على سبيل المثال، أو أننا مهيمنون لدرجة أن ترينت يمكن أن يلعب في خط الوسط، سأفعل ذلك بل من الممكن أن أجعله يلعب في مركز 6 وليس 8".

وتابع كلوب موضحًا: "إذا شاهدت مبارياتنا فسترى أن مركز ترينت (أرنولد) قد تغير بالفعل. ليس في جميع المباريات ولكن في المباريات التي يكون الأمر ممكنًا فيها، لذلك ليست هناك حاجة الآن لجعله لاعب خط وسط".

وختم: "إنه من العار أن نتحدث بهذه الطريقة عن كرة القدم الآن، حيث يرون أن اللاعب الجيد من الممكن أن يلعب في أي مكان".