كلوب يحذر من "خطة الإلهاء".. ويتحدث عن مصير صلاح وفان دايك

النادي مستقر 100% وكل شيء سيكون على ما يرام

يتزايد الجدل داخل جدران ليفربول بعد إعلان المدير الفني يورجن كلوب، انتهاء رحلته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، والتي استمرت لنحو 9 سنوات.

وسُئل قائد الفريق فيرجيل فان دايك عن مصيره بعد قرار كلوب، علمًا بأن عقده مع (محمد صلاح وألكسندر أرنولد) ينتهي في صيف 2025، فرفض التأكيد على أنه سيكون جزءًا من الحقبة الجديدة، مشيرًا إلى أن "الأمر أكبر من مجرد رحيل المدير الفني، وإنما سيتغير كل شيء".

وعلق كلوب في مؤتمر صحفي على تصريحات فان دايك: "عندما قلت ما يجب أن أقوله (بشأن المغادرة)، كان من الواضح أن العالم الخارجي لن يمنحك ثانية لمعالجته والتفكير فيه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لم يخرج فيرجل ويقول: بالمناسبة أريد أن أقول...... الأمر يتعلق دائمًا بالأسئلة. امنحوا الأولاد استراحة، لا شيء يدعو للقلق، وهذا النادي مستقر 100%. كل شيء سيكون على ما يرام. أوصي بأن يظل الناس هادئين".

وختم: "في كثير من الأحيان لا تكون مخاوف الجمهور كبيرة، كما تعتقد وسائل الإعلام، أنت تقلل من معدل ذكاء مشجعينا. قد تكون هذه المحادثات جزءا من إلهاء محتمل (عن الموسم)، وهؤلاء اللاعبون (صلاح - فان دايك - أرنولد) يحبون أن يكونوا هنا. أنا أعرف ذلك كحقيقة".