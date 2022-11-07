كلوب يتحول إلى "ميم" والسبب نمر!

تحولت صورة لنمر لحديث وسائل التواصل الاجتماعية بسبب الشبه بين الحيوان ومدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب.
الموضوع بدأ مع انتشار صورة لنمر في أحد حدائق الحيوان علق عليها ناشرها بأن الحيوان البري يشبه كثيراً مدرب الريدز.
الصورة لاقت رواجاً كبيراً، وبدأ الكثيرون في وضعها بجوار صور المدير الفني، ما أظهر الشبه الكبير، خصوصاً عند انفعال كلوب.
وازداد التفاعل مع الصورة والنمر الذي أصبح شخصية شهيرة بعد قرعة دوري أبطال أوروبا التي جمعت ليفربول مع ريال مدريد، إذ وقع استخدامها في صورة "ميم" للسخرية من كلوب.
وسيتواجه ليفربول من جديد مع ريال مدريد في دوري الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، في تكرار لنهائي المسابقة عن الموسم الماضي.
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