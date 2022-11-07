قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا | إعادة للنهائي وقمة نارية بين باريس وبايرن

أسفرت قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2022-23 عن مجموعة من المواجهات المثيرة للاهتمام.

أقيمت ظهر الإثنين 7 نوفمبر 2022 قرعة دور الستة عشر لمنافسات موسم 2022-23 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23، والتي أسفرت عن عدد من المباريات المثيرة للاهتمام.

القرعة أجريت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، بحضور ممثلين عن الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

نظام قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لم يتغير، حيث تم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية على أصحاب الوصافة.

لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

بتجنب أصحاب المجموعة الواحدة والبلد ذاتها، تُسقط القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع فرق الوصافة.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية ريال مدريد ضد ليفربول، فيما يلعب نابولي ضد آينتراخت فرانكفورت، بالإضافة إلى مواجهة بين بورتو وإنتر، وسيلعب توتنهام أمام ميلان، ومانشستر سيتي سيكون على موعد لمواجهة لايبزيج، وسيلعب بنفيكا ضد كلوب بروج، وتشيلسي أمام بوروسيا دورتموند، وأخيرًا بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان.