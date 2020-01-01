كلوب يُبرر أداء ليفربول أمام فولهام: اللاعبون بشر!

تصريحات قوية من الألماني..

دافع يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن لاعبيه بعد التعادل مع فولهام بهدف لكل فريق، واعتبر أن الإرهاق هو سبب المستوى الذي ظهر به الريدز في المباراة.

فولهام سجل هدفًا في الدقائق الأول وكان قريبًا من التعزيز في شوط أول تسيده تمامًا لولا تألق أليسون بيكر، وفي الشوط الثاني تحسن ليفربول إلى أن تمكن محمد صلاح من إدراك التعادل من ركلة جزاء.

وبالنسبة لكلوب، فإن ضغط المباريات واضطرار كتيبته للعب مباراتين أسبوعيًا جراء المشاركة في دوري أبطال أوروبا هو السبب الرئيسي للإرهاق المترتب عليه هذا الأداء المتواضع.

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الفيلسوف الألماني قال للإعلام بعد المباراة "اللاعبون بشر، كل مرة نلعب فيها في أوروبا نمر بأوقات عصيبة في نهاية الأسبوع، أول 30 دقيقة كُنّا بحاجة إلى الاستيقاظ وبعد ذلك الأمور باتت أفضل".

كما أضاف "إنهم بشر، يمكن أن تحدث هذه الأشياء، نعم ينبغي ألا يحدث ولكن يمكنك رؤية أن جميع الأندية التي لعبت في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي قد عانت وهذا ما تقوله النتائج".

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وتابع "علينا أن نقاتل ضد ذلك وقد فعل اللاعبون هذا الأمر وكان بإمكاننا الفوز على فولهام، كان لدى جوردان هندرسون فرصة كبيرة وكذلك كيرتس جونز، يا له من اختراق ولكن التصدي كان رائعًا أيضًا".

جويل ماتيب تعرض إلى الإصابة بين شوطي المباراة، ليقوم كلوب بإخراجه وإقحام تاكومي مينامينو ويُعلن النادي بعد ذلك إصابته في الظهر، وحول ذلك طمأن كلوب الجماهير بقوله "مشكلة طفيفة، لا أعتقد أن هناك شيئًا خطيرًا".

الجدير بالذكر أن ليفربول سوف يلتقي مع توتنهام الجولة القادمة من البريميرليج في مباراة ستحسم صدارة البطولة لأحدهما، بعد أن تعادل السبيرز هو الآخر هذه الجولة مع كريستال بالاس واستمر في تقاسم الصدارة مع البطل بـ25 نقطة لكل منهما.