كلوب: هدف محمد صلاح استثنائي ولا نفكر في مانشستر سيتي

تعرف على تصريحات كلوب بعد فوز ليفربول على تشيلسي

أبدى يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، إعجابه بهدف محمد صلاح ضد تشيلسي مشيرًا إلى التركيز فقط على مباريات فريقه.

انتصر ليفربول بثنائية نظيفة على تشيلسي في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي ليتصدر ترتيب البريميرليج ويتجاوز أصعب لقاء في رحلة تحقيق اللقب.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "المباراة كانت رائعة وصعبة ضد منافس قوية ولكننا سيطرنا على المباراة وخلقنا الفرص وكنا الطرف الأقوى طوال الوقت".

وتابع: "هدف محمد صلاح عبقري، إنّه من طراز عالمي ومبدع للغاية في جميع الجوانب. أعتقد أنّ مو خلال آخر 3 مباريات يقدم أفضل مستوياته".

منذ بداية الموسم الماضي.. محمد صلاح هو أكثر لاعب من لاعبي الدوري الإنجليزي سجل أهدافًا خلال كل البطولات 🌟

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 14, 2019

المدرب الألماني رفض مقارنة ستيفين جيرارد مع جوردان هيندرسون فيما يتعلق بقدرات الأخير القيادية مشيرًا إلى أنّ مستوى اللاعب في تحسن خلال الفترة الأخيرة وبالأخص بعد تغيير مركزه ودائمًا يقدم الإضافة.

واختتم: "علينا المحاولة للفوز بالدوري وعدم التفريط في أي نقطة من المباريات المقبلة واحترام جميع المنافسين دون النظر لأي شيء آخر".

جدير بالذكر أنّ محمد صلاح سجل الهدف الثاني ضد تشيلسي ليصبح سادس الهدافين التاريخين لفريق ليفربول.