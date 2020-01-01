كلوب: نفكر في لقب الموسم المقبل وجوارديولا رجل رائع

أبرز ما قاله يورجن كلوب قبل مواجهة مانشستر سيتي وليفربول

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إن فريقه سيخوض مباراة مانشستر سيتي والمباريات المتبقية له في البريميرليج بنفس العقلية الانتصارية.

وسيحل ليفربول ضيفًا على ملعب الاتحاد مساء الغد لمواجهة مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول ذلك، تطرق كلوب للحديث عن المباراة، وعن العديد من القضايا حول التتويج وعلاقته بمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا وتأجيل أمم أوروبا وأشياء أخرى.

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وقال كلوب: "لقد كان موسمًا استنثائيًا، المنافسة لم تكن سهلة واحتجنا إلى النفس الطويل للمحافظة على النسق، البطولة حسمت ولكن لا تزال هناك مباريات متبقية علينا خوضها بكل قوة"

وأضاف: "مانشستر سيتي وتشيلسي واليونايتد جميعهم سيكونون أقوياء الموسم المقبل. حميعهم في حالة جيدة وهذا الأمر واضع. أيضًا توتنهام وأرسنال غير غافلين عن المنافسة وما يتعلق بتعزيز صفوفهم"

واستمر: " ليستر سيتي سينضم إلى الأندية المنافسة أيضًا،. نحن نشارك في 38 لقاء ومن يحقق الإنتصارات أكثر هو من يفوز باللقب. لن نقوم بالدفاع عن اللقب، بل سنهجهم من أجل الفوز به مجددًا"

وتابع: "الممر الشرفي؟ لست متأكدًا إن قام أحدهم بذلك لنا من قبل. تقليد انجليزي وهذا أمر رائع. لن أحتاج لذلك حيث أننا سنذهب لنلعب كرة القدم، ولكن الأمر رائع"

وأردف: "جوارديولا؟ هو رجل رائع. معجب بعائلته وأنا أحترمه. لا نتواصل كثيرًا ولكنه شخص تنافسي. يرغب بالإنتصار ولكن هذا لن يغيره أو يغيرني"

وأكمل: "لا أتذكر اللقاء الذي انتصرنا فيه بـ 4 أهداف مقابل ثلاثة كيف سار،. اللقب الأول جاء بعدرحيل كوتينيو؟ لست مهتمًا بالمواجهات، نحن نواجه الفرق مرتين في العام. الأمر لا يدور حول السيتي، بل حولنا وحول 38 لقاء في الموسم"

وأكد: "تأجيل أمم أوروبا؟ أنا معجب بذلك ولكن ما لست معجبًا به هو أسباب ذلك التوقف. كل هذه البطولات التي تقام في منتصف الموسم ليست جيدة تحت أي تخطيط"

وقال كذلك: "الأمر لا يعني بأننا سننتصر حتمًا على مانشستر سيتي، ولكن بإمكاننا تقديم لقاء جيد. هذا أصعب لقاء بإمكانك تخيله"

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يذكر أن ليفربول قد خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال، في حين يكمل مانشستر سيتي رحلته في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث ينافس في هذه البطولة وفي دوري أبطال أوروبا بعد خسارة الدوري.