كلوب: نحتاج لأجواء جماهيرية ساخنة ولذلك استبدلت ماني

كلوب يتحدث عن خسارة أتلتيكو مدريد وموقف ماني وتجديد عقد فينالدوم

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حول ضرورة التعافي من مباراة أتلتيكو مدريد والهزيمة التي تلقاها الفريق من أجل ألا يحدث السقوط مجددًا.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه كلوب ظهر اليوم، والخاص بمباراة ليفربول أمام ويست هام يونايتد مساء الإثنين المقبل.

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وعن المداورة قال يورجن كلوب إن إجراء أي تعديلات على تشكيل الفريق لن يكون سببه أبدًا الخسارة التي حدثت أمام أتلتيكو مدريد، حيث ما زال الوقت مبكرًا على مباراة الإياب ولا مجال للحديث عن إراحة اللاعبين من الآن.

وأضاف: "قانون التسلل بالنسبة لي لا مشكلة به. ستأخذ الأمور وقتًا طويلًا للتأكد من الحالات نظرًا لكونها متقاربة وكذلك صعبة. سعيد بقدرتنا على فتح باب المناقشة حول قوانين اللعبة وأتمنى أن نتوصل للحل الأنسب في المستقبل"

وعن رسالة مشجع يونايتد الصغير قال: "أقرأ كل الرسائل التي ترسل لي، كذلك أقرأ رسائل المشجعين التي تصلني وتقريبًا فكلها تكون لطيفة للغاية"

وتابع: "ليس لدي مشكلة مع أي من مشجعي الفرق الآخرى، الجميع لديه الحق في تشجيع من يحب ونحن أحرار في اختياراتنا للأندية التي نشجعها. ليس فرضًا على الكل أن يشجعوا ليفربول. أحب العمل في هذا النادي وأحب المنافسة الموجودة بين الأندية ولكنني أحب أن يبقى هذا التنافس على أرض الملعب فقط وأن تسود المشاعر النبيلة خارجه"

وحول هزيمة أتلتكو قال: "الأمر يتعلق فقط بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وليس فقط في دوري أبطال أوروبا، بالنسبة لنا فقد شعرنا بأنها هزيمة ويجب أن نشعر بالسوء بعدها"

وأردف: "حتى نتمكن من قلب النتيجة في ملعبنا علينا أن نؤمن بأن المواجهة لم تنتهِ بعد، نعلم أن الأنفيلد لا يمكن أن يحسم المواجهة بمفرده ولكن يجب أن نقدم أداء قويًا في مباراتي الذهاب والإياب دائمًا، ولكن أمامنا الآن 90 دقيقة فقط للتدراك"

وحول مواجهة ويست هام قال: "سيكون لهم أفضلية بعودة الثنائي لانزيني وهالر، وعلى الرقم من قوة مانشستر سيتي فقد سجلوا هدفهم الأول من كرة ثابتة وعانوا في تحضير الهجمات، ثم سُجل الهدف الثاني من لعبة فردية وتصرف مميز لدي بروين"

وأكمل: "بالنسبة لي ستكون مباراة صعبة في مواجهتهم، وهناك العديد من الإيجابيات التي يستطيعوا أن يخرجوا بها من لقاء مانشستر سيتي ويستفيدوا بها في مواجهتنا"

واسترسل: "نحن في حاجة لأجواء جماهيرية مختلفة وساخنة للوقوف بجانبنا مساء الإثنين، الدعم الجماهيري الذي نحصل عليه يجعل الأمور تختلف"

وعن خيارات الوسط قال يورجن: ""أتمنى ألا يتعرض أي من لاعبينا لأي أمر سلبي، نحن نمتلك عدة خيارات وجميعهم لديه الفرصة من أجل المشاركة"

وأبدى: "ولكن مع الأسف قائدنا هندرسون لن يتمكن من اللعب الآن وهو لاعب هام وفرد ذو قيمة بالنسبة للمنظومة وبالنسبة لنا وليس فقط كأدوار في الملعب"

وفيم يخص إصابة شاكيري تحدث: "للأسف هو ليس قريبًا من العودة للتدريبات. لا يمكننا وضع موعد محدد لعودته، الإصابة ليست خطيرة ولكنها ستبعده لفترة ليست بالقصيرة"

وعن استبدال ماني بين شوطي لقاء أتلتيكو قال: "لقد أجريت حديثًا معه صباح اليوم، وكان متفاجئًا من عملية استبداله، ورأيي في هذا الأمر أنه كان سيحصل على بطاقة حمراء لا محالة"

واستمر: "كنت أرغب في استمراره داخل الملعب بالطبع ولكن أسلوب لعبه البدني سيجعله يتعرض لمواقف مختلقة قد تكلفه البطاقة الصفراء الثانية، لذلك قررت استبداله، الآن هو بخير ونال قسطًا من الراحة كذلك"

وعن تجديد فينالدوم قال: في هذه اللحظة ليس لدينا ما نقوله، سنقوم بتقييم الموقف في الأيام المقبلة ومن ثم سنعلن الجديد حينما يتم الاتفاق على شيء، ولكن ليس قبل ذلك"

وسيسعى ليفربول لتحقيق الانتصار في هذه المباراة ليقترب خطوة أخرى نحو التتويج رسميًا بلقب البريميرليج والذي بات قاب قوسين أو أدنى من الدخول لخزائنه.

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يذكر أن ليفربول قد تعرض لخسارته الثانية هذا الموسم منتصف الأسبوع أمام أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا