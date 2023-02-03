كلوب معلقًا على سوق انتقالات تشيلسي: لن أتحدث إلا في وجود المحامي الخاص بي!

كلوب يرد على طريقة الأفلام: "أنا مش هتكلم غير قدام المحامي بتاعي!".

يستعد ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون يوم غدًا السبت في إطار مباريات الجولة ال22 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب مولينيو.

يورجن كلوب مدرب ليفربول تحدث في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة وولفرهامبتون وناقش بعض قضايا فريقه وسوق الانتقالات الشتوية المنقضي.

ورد يورجن كلوب على سؤال الصحافة الإنجليزية حول سوق الانتقالات الشتوية لنادي تشيلسي على طريقة الأفلام مجيبًا: "لن أتحدث إلا في وجود المحامي الخاص بي!".

تشيلسي أجرى ثماني صفقات في يناير بحوالي 330 مليون يورو، بينما ليفربول أجرى صفقة وحيدة فقط في نافذة انتقالات يناير بالتعاقد مع كودي جاكبو جناح آيندهوفن، بينما يعاني من عدد النواقص وخاصة مع إصابة معظم لاعبي الخط الخلفي، ووضع أداء لاعبي خط الوسط، مما جعل الفريق يظهر بشكل متواضع.

يذكر أن ليفربول يتواجد في المركز التاسع برصيد 29 نقطة، بينما تشيلسي في المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط، ويتفوق الريدز فقط بفارق الأهداف.