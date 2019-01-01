كلوب: مجموعتنا ليست سهلة وسنبدأ الاستعداد لسالزبورج وجينك

المدير الفني لنادي ليفربول يعتقد أن قرعة فريقه في دوري أبطال أوروبا ليست بالسهلة

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد يورجن كلوب المدير الفني لنادي، ليفربول الإنجليزي، علي أنه سيبدأ من الآن الاعداد لمواجهات دوري أبطال أوروبا، مشيداً بقوة سالزبورج وجينك.

وأسفرت القرعة، عن وقوع ليفربول في المجموعة الخامسة، برفقة نابولي الإيطالي وسالزبورج النمساوي، وجينك البلجيكي.

وقال كلوب في تصريحات عقبت القرعة: "نابولي من جديد!!، لا أعلم كم عدد المرات التي لعبت فيها امام نابولي حتى الآن".

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وواصل: "نابولي فريق صاحب خبرة كبيرة، وسنعمل على متابعة جينك وسالزبورج لا أعلم الكثير عنهم ولكني أعرف أنها فرق مثيرة للاهتمام جداً".

وتابع: "مجموعتنا ليست سهلة وليست صعبة، نتطلع الآن إلى المستقبل والتفوق في المباريات، سنقوم بمتابعة وتحليل الفرق الثلاثة، الجميع يعلم انهم لعبوا مواسم استثنائية الموسم الماضي".

جدير بالذكر ان ليفربول، وقع الموسم الماضي مع نابولي في دور المجموعات، وفاز ليفربول في مباراة الدور الأول بهدف نظيف، وبنفس النتيجة فاز نابولي في الدور الثاني.