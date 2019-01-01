قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 – ليفربول ونابولي والخوف من مفاجآت الصغار

مجموعة تبدو سهلة على الورق لأبطال النسخة الماضية من البطولة ولكن ...

فيسبوك تويتر بلال محمد

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، عن وقوع ليفربول حامل اللقب، في المجموعة الخامسة برفقة كلاً من نابولي وسالزبورج وجينك.

قرعة تبدو سهلة للريدز، والوصل فيها إلى دور الـ 16 مضمون بنسبة كبيرة، ولكن المنافسة مع نابولي على الصدارة ستكون مشتعلة خاصة بعد مجموعة العام الماضي.

يسعى أبطال أوروبا، إلى بداية حملتهم في الدفاع عن اللقب بكل قوة، خاصة بعد الفوز بلقب السوبر الأوروبي، يريد أبناء يورجن كلوب مواصلة النجاحات الأوروبية.

على الجانب الآخر، المنافس المباشر للريدز في المجموعة، هو نابولي تحت قيادة المخضرم كارلو أنشيلوتي، يريد الثأر من ليفربول عندما أقصاه من دور المجموعات النسخة الماضية من البطولة.

المواجهات المباشرة بين ليفربول، ونابولي تقف في صالح الإنجليز، إذ لعب الفريقان معاً أربع مباريات رسمية في البطولات الأوروبية، كانت الغلبة فيها لليفربول بمرتين، بينما تعادل وحيد وفوز لنابولي.

المواجهة الأولى بين الطرفين كانت في الدوري الأوروبي 2010/11 وانتهت بالتعادل السلبي، وفي النسخة ذاتها من البطولة فاز ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

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العام الماضي، من المسابقة التقي الطرفان في دور المجموعات، فاز نابولي في مباراة الدور الأول بهدف نظيف، ورد عليه ليفربول في مباراة الدور الثاني بالنتيجة ذاتها ليخطف منه بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة مع باريس سان جيرمان.

على الجانب الآخر، لم يسبق لليفربول اللعب أمام سالزبورج أو جينك في المسابقات الأوروبية والودية، ولكن المفاجآت لن تخلو من هذا الثنائي.

سالزبورج، فريق ليس لديه ما يخشاه في المجموعة هو أقل الفرق حظاً سيكون هدفه هو التمثيل المشرف وإحراج الكبار، والمنافسة مع جينك على التأهل للدوري الأوروبي.

أما جينك سيكون هدفه المباشر هو التأهل إلى الدوري الأوروبي، واحتلال المركز الثالث، واستغلال قولته على أرضه أمام سالزبورج ويحقق الفوز خلالها لضمان التأهل مباشرة إلى دور الـ 16 الثاني من الدوري الأوروبي.