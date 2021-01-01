كلوب عن مانشستر سيتي: لحسن الحظ نواجههم مرتين فقط في العام!

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد على صعوبة المنافسة رفقة مانشستر سيتي لسنوات طويلة.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على صعوبة التنافس مع فريق مانشستر سيتي الذي يقوده الإسباني بيب جوارديولا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب، وأكد خلالها أن مانشستر سيتي يصعب الأمور على الجميع، وأن ما يقدموه لن يتوقف قريبًا.

وقال كلوب: "المنافسة دائمًا ما تكون صعبة لأن مانشستر سيتي لا يتوقف أبدًا، ذلك الأمر واضحًا للجميع، لم يفعلوا ذلك من قبل ولن يفعلوه مستقبلًا".

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وأضاف: "خلال آخر عامين كنا نتنافس بشكل متقارب، تفوقنا عليهم في موسم وهو فعلوا في الذي سبقه، لكن لا يمكن أن تتوقع استمرار ذلك لعشر سنوات مقبلة".

وأكمل: "الآن مانشستر يونايتد يتحسن، الجميع يرى ذلك وتشيلسي في مكانة جيدة، ولن يكونوا أسهل في المستقبل مع توماس توخيل".

وأردف: "نحن لا نتحدث فقط عن هؤلاء، هناك ليستر سيتي أيضًا، وعدة أندية أخرى، ولا يجب أن ننسى توتنهام وآرسنال، ووست هام أيضًا".

وأنهى كلماته: "الأمر لا يتعلق بمانشستر سيتي فقط، الشيء الجيد هنا أننا لا نواجههم سوى مرتين في الموسم، علينا أن نحقق الفوز في بقية اللقاءات أيضًا، سنحاول أن نقدم كل ما لدينا من جديد في الموسم المقبل".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة قبل خمس جولات من النهاية.