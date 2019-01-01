روبرتسون: سننسى التتويج بدوري الأبطال من أجل المستقبل

روبرتسون يتحدث عن مستقبل ليفربول ونجاح الموسم الماضي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أندرو روبرتسون الظهير الأيسر لنادي ليفربول إن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أصبح من الماضي.

وكان ليفربول قد أنهى موسمه بطلًا لدوري أبطال أوروبا في أول تتويج قاري للريدز منذ 14 عامًا، حين توج بالبطولة ذاتها بالفوز على ميلان في النهائي.

وحول ذلك، قال روبرتسون إن الجميع في ليفربول فخور ويشعر بالسعادة بسبب ما حققه الفريق خلال الموسم المنصرم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

ولكنه في نفس الوقت رفض التعامل معه كآخر المشوار، حيث أكد أن الجميع مستعد لنسيان ذلك من أجل التفكير في المستقبل وتعزيز النجاحات.

وأضاف: "لدينا تحديات جديدة في الموسم المقبل، ومن ثم تحديات أخرى في الموسم الذي يليه، لا يمكننا الاكتفاء بما حققنا رغم اعتزازنا به"

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يذكر أن ليفربول كان قد خسر لقب الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي في الموسم المنصرم، وذلك رغم تحقيقه لـ 97 نقطة.