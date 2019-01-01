كلوب يُشيد بالثلاثي صاحب الـ61 هدفًا في هجوم ليفربول

المدرب سعيد بجودة مثلثه الهجومي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالثلاثي الهجومي لفريقه، محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، مؤكدًا أن بصمتهم واضحة جدًا في موسم النادي وصراعه على لقب الدوري الإنجليزي.

وسجل الثلاثي معًا 61 هدفًا للريدز هذا الموسم، وقد تلقوا إشادة كبيرة من مدربهم، الذي قال عقب مباراة كارديف سيتي "علي القول أن الثلاثي الأمامي وفي مثل تلك المباراة الصعبة وما فعلوه مجددًا، كل لاعب يقوم بعمل مجنون بالطبع، لكن في مثل تلك المباراة .. العمل الدفاعي للثلاثي الأمامي كان مذهلًا".

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أضاف لموقع ناديه الرسمي "وفي الجانب الآخر، مازالوا يمتلكون السرعة والقدرة على الإبداع والرغبة في أن يظهروا في اللحظات الحاسمة، سواء في الأمام أو في منطقة جزائهم. أحب هذا الأداء. كان صعبًا جدًا لكن اللاعبين جعلوه يحدث. سوبر".

يُذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 88 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي والذي سيلعب مباراته المؤجلة أمام مانشستر يونايتد غدًا الأربعاء، وسيتقدم للصدارة حال الفوز بها.