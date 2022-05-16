كلوب: ليفربول ليس المرشح لدوري الأبطال .. ولم نقيم حالة صلاح وفان دايك!

يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أن فريق ريال مدريد الإسباني يملك أفضلية كبرى قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

كلوب تحدث ظهر الإثنين في المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة ساوثامبتون، التي تقام يوم الثلاثاء لحساب الجولة 37 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليفربول مواجهة ساوثامبتون وهو مطالب بالفوز من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة مع ابتعاده بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، الذي لعب مباراة أكثر.

ماذا قال كلوب؟

وفي بداية المؤتمر الصحفي، تحدث كلوب عن مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال قائلًا: "سيكون الأمر هائلًا إذا فزنا بعد أسبوعين في النهائي".

وأضاف: "لكننا سنلعب أمام فريق هو الأكثر خبرة في دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "نحن لسنا المرشحين للقب، ريال مدريد فاز بالدوري بالفعل، ونحن أمامنا مباراتين كبيرتين قبل النهائي".

هل يحقق ليفربول لقب الدوري؟

وتطرق كلوب في تصريحاته للحديث عن سباق اللقب في الدوري الإنجليزي قائلًا: "إنني أتطلع إلى المباراة غدًا".

وأضاف: "لا أعرف آخر مرة أسقط فيها مانشستر سيتي النقاط في مباراتين متتاليتين، وأستون فيلا سيلعب منتصف الأسبوع وليس معتادين على ذلك".

وأكمل: "لا أتوقع أن يخسر مانشستر سيتي النقاط أمامهم".

ما هي حالة المصابين في ليفربول؟

وتلقى ليفربول أنباءً سيئة خلال مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي حقق فيها "الريدز" اللقب بركلات الترجيح.

وشهدت المباراة خروج المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك للإصابة.

وقال كلوب عن إمكانية مشاركتهما أمام ساوثامبتون: "عملية التقييم لم تتم بعد، لأننا لعبنا 120 دقيقة قبل يومين فقط".

وأضاف: "لذلك عندما يصلون اليوم يجب أن أتخذ الكثير من القرارات ثم سنقوم باختيار الفريق".

وأردف: "ما يمكنني أن أعد به هو أننا سنشكل فريقًا لهدف واحد، وهو محاولة الفوز بالمباراة أمام ساوثامبتون، على الرغم من صعوبة الأمر، لأنه من الواضح أن هذا ما يجب أن نقوم به".

وعن عملية تعافي البرازيلي فابينيو من إصابته قال: "إنه جيد جدًا، لكنه لن يشارك غدًا، لكن حالته جيدة للغاية".

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