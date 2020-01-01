كلوب: ليفربول قدّم موسمًا استثنائيًا بتحقيق الثلاثية

العام الماضي افتقدنا للحظ..

أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن سعادته بتحقيق ناديه 99 نقطة هذا الموسم، في الوقت الذي أشار فيه إلى افتقاده للحظ الموسم الماضي خلال منافسته مع مانشستر سيتي.

وكان ليفربول قد خسر الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي رغم تحقيقه 97 نقطة بفارق نقطة عن السيتي، قبل أن يعود ويقهر الجميع هذا الموسم ويحقق اللقب بدون منافسة تذكر.

الريدز انتصروا على نيوكاسل في ختام جولات البريميرليج ليكون إجمالي نقاطهم 99 نقطة، في رقم قياسي تاريخي للنادي لكنه ليس الأفضل، فالأفضل من نصيب سيتي جوارديولا في موسم 2017-2018 عندما حقق 101 نقطة.

المزيد من الفرق

كلوب تحدث عن الأمر قائلًا "أنهينا الدوري بالطريقة الصحيحة بنسبة 100%. كان موسمًا استثنائيًا، 99 نقطة وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية و99 بعد 97 العام الماضي".

كما أضاف "افتقرنا إلى الحظ قليلًا في العام الماضي مع تحقيقنا لـ97 نقطة، لكن من الواضح أننا احتجنا إلى أن نكون مثاليين تقريبًا أمام هذا الخصم (مانشستر سيتي)، اللاعبون كانوا ذلك. سيبقى لذلك مكانة خاصة في ذاكرتي بالتأكيد".

وأخذ كلوب في الإشادة بنجمه فيرجيل فان دايك، حيث قال "لست متأكدًا من أنه بحاجة إلى الثناء، إنه جيد! إنه مميز ولديه مزيج خاص من المهارات، عقليته استثنائية حقًا".

وأتم "هذا المزيج يجعله جيدًا كقلب دفاع وكإنسان أيضًا".

الجدير بالذكر أن فان دايك قد أحرز هدفًا في ثلاثية نيوكاسل مساء الأحد، كما أعلن كلوب أن نجمه الهولندي بصدد الحصول على راحة لمدة أسبوعين قبل العودة للتدريبات استعدادًا للموسم الجديد المقرر له في منتصف سبتمبر.