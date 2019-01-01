روبرتسون: نريد أن نصنع الإرث الخاص بنا

روبرتسون يأمل في الفوز بالمزيد من البطولات مع ليفربول

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أندرو روبرتسون نجم ليفربول إنه يتطلع إلى حصد المزيد من الألقاب بقميص الريدز خلال السنوات المقبلة.

وكان روبرتسون قد حصد أولى بطولاته بقميص ليفربول الموسم الماضي بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وحول ذلك، قال الظهير الأسكتلندي إنه لم يكتفِ لا هو ولا زملائه بالبطولة التي تم تحقيقهها خلال الموسم المنصرم.

وأضاف: "التتويج بدوري الأبطال كان حدثًا رائعًا لنا جميعًا وتتويجًا للعمل الكبير الذي قدمناه خلال الموسم على المستويين المحلي والأوروبي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2019

وتابع: "ولكن ذلك لن يكفينا بالطبع، لدينا العديد من التحديات المقبلة التي سناحول أن ننجح من خلالها في حصد المزيد من الألقاب"

وقال أيضًا: "نسعى لصناعة الإرث الخاص بنا، لدينا العديد من الأحلام ولن نتنازل عنها، نريد أن نترك إرثًا كبيرًا بعد أن تنتهي مسيرتنا"

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يذكر أن ليفربول يستهل مشواره نحو فك نحس البريميرليج والذي يلازمه منذ 30 عامًا بأولى مباريات الموسم الجديد يوم الجمعة المقبل.