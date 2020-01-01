كلوب يُفجر مفاجأة بشأن مستقبله عقب ليفربول

المدرب الألماني كشف عما سيفعله بعد نهاية عقده مع النادي الإنجليزي

حقق يورجن كلوب نجاحات رائعة خلال مسيرته التدريبية في كرة القدم، وقد توجها بالفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي مع فريقه الحالي ليفربول، وهو ما يجعله مطمعًا للعديد من الأندية الكبيرة عقب نهاية رحلته مع الريدز.

المدرب صاحب الـ53 عامًا وقع عقده الأول مع ليفربول عام 2015 وجدده فيما بعد لينتهي عام 2024، وتتوقع جُل المصادر الإعلامية أن يُتم عقده حتى نهايته، ولذا على الأندية الراغبة في التعاقد معه الانتظار حتى بدء موسم 2024-2025.

كلوب صدم كل أولئك المنتظرين بالإعلان عن نيته أخذ قسطًا من الراحة والابتعاد عن كرة القدم مؤقتًا بعد نهاية عقده مع الليفر، وزاد من الصدمة حين أوضح أن ذلك الابتعاد قد يكون دائمًا.

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إذ قال في تصريحات لصحيفة سبورتبازر الألمانية مجيبًا على سؤال حول ما الذي سيفعله بعد نهاية عقده مع ليفربول "سأبتعد عن كرة القدم لمدة عام، وسأسأل نفسي بعدها إن كنت أفتقد كرة القدم أم لا، وإن كانت الإجابة لا .. أعتقد أنني سأتوقف عن عملي كمدرب".

أضاف "لقد بدأنا الفوز بالألقاب للتو في ليفربول، ونريد المزيد والمزيد من الألقاب، إن توقفت عن التدريب يومًا ما لن أفتقد التوتر الموجود قبل المباريات".

وأتم كلوب تصريحاته بالقول عن إمكانية لعب ديربي ألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا "لم لا؟ بايرن ميونيخ مذهل ولايبزيج لعب مباراة ممتازة أمام أتلتيكو مدريد في ربع النهائي".