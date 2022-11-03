كلوب: ليس من العدل إجبار اللاعبين على انتقاد كأس العالم في قطر

علي سمير
|
Jurgen Klopp Liverpool 2022-23Getty
كأس العالميورجن كلوبليفربولالدوري الإنجليزي الممتاز

المدرب الألماني يبدي رأيه في التصريحات السياسية للنجوم قبل المونديال

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، إنه لا ينبغي إجبار اللاعبين على الإدلاء بتصريحات تتعلق بحقوق الإنسان خلال منافسات كأس العالم في قطر 2022.

الألماني يؤمن أنه ليس من العدل الضغط على اللاعبين للحديث عن أمور سياسية تخص المونديال، لأنهم ليسوا أصحاب القرار بخصوص مكان خوض البطولة.

وأوضح كلوب خلال تسلمه جائزة "حرية ليفربول" في حفل أقيم اليوم، الخميس:"الأمر لا يتعلق باللاعبين من هذا الجيل حتى يتخذون أي قرارات تخص الذهاب للمشاركة في المونديال، المسابقة ستقام في قطر وعليهم الذهاب هناك لخوض المباريات".

وأضاف:"القرار تم اتخاذه من قبل أشخاص آخرين، وإذا كنت تريد انتقاد أي شخص فانتقد من اتخذوا هذا القرار وليس البطولة نفسها".

وتابع:"ليس من العدل أن نجعلهم يخرجون بمثل هذه التصريحات السياسية أو أي أشياء أخرى".

جدير بالذكر أن العديد من اللاعبين خرجوا للحديث أكثر من مرة عن أمور تخص العمال وحقوق الإنسان قبل إقامة كأس العالم في قطر، وكان أبرزهم المهاجم الإنجليزي هاري كين.

من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

136369 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من سيفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

  • 12474ليفربول
  • 20957مانشستر يونايتد
  • 67567مانشستر سيتي
  • 35371فريق آخر
136369 الأصوات
اعثر على لاعبيك المفضلين الجدد في FIFA 23!
اشترِ FIFA 23 الآن

اختيارات المحررين