كلوب: لو سجل ميسي أو رونالدو هدف صلاح لانفجر العالم!

الألماني سعيد بنجمه..

أخذ المدير الفني لليفربول يورجن كلوب في الإشادة بنجم فريقه محمد صلاح بعد مباراة مانشستر سيتي، واعتبر أن المصري من أفضل اللاعبين في العالم بلا جدال.

وكان صلاح قد أحرز هدفًا عالميًا في شباك سيتي وقبلها صنع هدفًا مثاليًا لساديو ماني، لكن في النهاية انتهت القمة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ولم يكن كلوب هو الوحيد المُشيد بما قدمه صلاح في قلب أنفيلد، بل أيضًا كال القائد جوردان هندرسون المديح لابن المقاولون العرب على الأداء المذهل الذي قدمه.

ماذا قال يورجن كلوب عن محمد صلاح؟

المدرب الألماني في حديثه للإعلام بعد المباراة قال "إذا ما أحرز ليو ميسي أو كريستيانو رونالدو هدف صلاح كان العالم ليقول نعم إنه هدف عالمي!".

كما أضاف "صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم، هكذا هو الأمر، هذه ليست المرة الأولى التي يحرز فيها هدفًا كهذا، أعتقد فعلها أمام نابولي وتوتنهام من قبل".

وأتم "كانا هدفين متشابهين مع هدف اليوم، ولكن المؤكد أنهم جميعًا من طراز عالمي بحت، يا له من لاعب، لقد صنع هدفًا رائعًا لساديو ماني أيضًا".

ماذا قال جوردان هندرسون عن محمد صلاح؟

أما قائد ليفربول، فقال للصحافة عن هدف صلاح "لقد كان مذهلًا".

وواصل "لقد استمر في التفوق على اللاعبين في كل هذه المراكز، من المؤسف أننا لم نخرج بالنقاط الثلاث في النهاية".

ماذا قدم صلاح حتى الآن هذا الموسم؟

الهدف الذي أحرزه صلاح في مانشستر سيتي كان السادس له هذا الموسم على صعيد الدوري الإنجليزي بعد مرور 7 جولات فقط.

وأحرز صاحب الـ28 عامًا ثلاثة أهداف على صعيد دوري أبطال أوروبا في مباراتين، ليكون إجمالي ما قدمه حتى الآن 9 أهداف في 9 مباريات.

الآن يتجه صلاح إلى مصر من أجل المشاركة في مباراتين حاسمتين بتصفيات كأس العالم 2022 أمام منتخب ليبيا.

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