كلوب: لعبنا مباراة جيدة وخطأ تحكيمي قلب الأمور

ماذا قال يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من ليستر سيتي؟

قال المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب إن المباراة أمام ليستر سيتي كانت جيدة من قبل عناصر الفريق ولكن النتيجة لم تكن كذلك في نهاية المطاف.

وانتهت قمة السبت بالدوري الإنجليزي الممتاز بين ليستر سيتي وليفربول لحساب الجولة 24 على وقع تفوق أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وعقب المباراة تحدث يورجن كلوب عن أسباب الخسارة والهفوات التي حدثت في نهاية المباراة بعدما سجل فريقه هدف التقدم عبر محمد صلاح في شوط المباراة الثاني.

وقال كلوب: "كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا وكان علينا أن نفوز ونحقق النقاط الخاصة بها، كنا الفريق الأفضل وسيطرنا على مجريات المباراة ولم نعان كثيرًا في الشوط الأول"

وأضاف: "لم تكن مرتدات في الشوط الأول ولم نستقبل سوى كرة جيمي فاردي التي اصطدمت بالعارضة، ولكن كانت هناك بعض الصعوبات التي واجهتنا من أجل الوصول للمرمى"

وتابع: "في شوط المباراة الثاني وصلنا إلى المرمى وسجلنا الهدف الأول وكان علينا أن نسجل الهدف الثاني لتأمين النتيجة ولكن بعد ذلك بعض الأخطاء تسببت في الخسارة"

وأردف: "كرة الهدف الأول احتارت تقنية الفيديو ما بين ركلة جزاء وركلة حرة مباشرة ثم جاء الهدف الأول والثاني والثالث لليستر نتيجة لبعض الأخطاء التي ارتكبناها"

وأكمل بخصوص الهدف الأول: "لقد تلقينا هدفًا، كان من الصعب حقًا تجاوزه، لقد كانت نقطة تحول في المباراة باستخدام تقنية الفيديو، لقد رأيتها وعندما تمت إعادتها بدا أن هناك تسللاً واضحًا"

وأكد: "كنا مهلهلين في الهلف للغاية في لحظة الهدف الثاني وهذا ليس جيدًا. كان لدى أليسون مباراة رائعة وبعد ذلك في تلك اللحظة خرج بشكل مفاجئ، لم أسمعه يصرخ للمدافعين"

أليسون يواصل الهفوات ويمنح ليستر نقاط القمة أمام ليفربول

يذكر أن ليفربول قد تلقى الهزيمة الثالثة له على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز في رقم سلبي يحدث لأول مرة منذ تولي المدير الفني الألماني يورجن كلوب تدريب الفريق في 2016.