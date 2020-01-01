كلوب: لا يمكنني تكرار ما فعله فيرجسون

الألماني رأى أن تكرار ما فعله فيرجسون مستحيل

قال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي إن فريقه لا يمكنه تكرار هيمنة مانشستر يونايتد على الدوري في عهد السير ألكس فيرجسون.

ليفربول يواجه يونايتد غداً الأحد، في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد معقل الريدز، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل 1-1 وهي المباراة الوحيدة التي فقد فيها ليفربول نقطتين في الدوري حتى الآن.

وأضاف كلوب في تصريحات صحفية على هامش المباراة المرتقبة: "لا يمكننا أن نحصد 13 لقب للدوري في عدد سنين قليلة مثل السير، هذا الأمر يحدث مرة واحدة ولن يتكرر".

وتابع: "امتلاك عدد كبير من الأندية إلى الأموال يجعلهم يفكرون بشدة في الفوز بأي من البطولات الكثيرة المتواجدة في إنجلترا".

كلوب أكد أنه لا يهتم بالمقارنات التي تجمعه بالسير فيرجسون، وأن كامل تركيزه منصب على الفوز بكل مباراة يخوضها الفريق.

واستكمل كلوب: "لا أرى هيمنة واضحة مننا الأمر صعب للغاية في بعض المباريات فزنا بهدف أو بهدفين لهدف، أي أننا نبذل مجهوداً جباراً من أجل الحصول على النقاط، وهذا أمر يجب أن يراه الجميع".

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واختتم: "الدوري الإنجليزي أصبح بطولة صعبة فالطبيعي هو منافسة فرق على اللقب لكن هذا العام أضيف لهم ليستر سيتي الذي اعتبره قوي للغاية ومنافس شرس لكل الفرق".

يذكر أن ليفربول يتصدر البريميرليج برصيد 61 نقطة بفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي وخوض الليفر مباراة أقل من باق الفرق.