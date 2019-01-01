كلوب: كيتا جاهز للمشاركة مع ليفربول

كيتا قد يلعب أمام فريقه السابق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن نجمه نابي كيتا استعاد عافيته وأصبح بإمكانه المشاركة مع الفريق باللقاءات القادمة.

كيتا شارك مع الفريق في لقاء إم كي دونز بكأس كاراباو الأسبوع الماضي ليعود بعد غياب طويل من اللقاء الافتتاحي أمام نورويتش.

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وقال كلوب بالمؤتمر الصحفي للقاء سالزبورج: "كيتا كان يمكنه أن يكون احتياطياً هذا الأسبوع، ولكن ذلك كان ليحرمه من حصتي تدريب".

وأضاف: "هو جاهز الآن، تحدثت مع المعد البدني وقال لي إن الحصة التدريبية الأحد كانت مهمة له ، كان مصاباً وعاد وأُصيب مجدداً، لا نريد أن يتكرر الأمر".

وواصل الألماني: "الأمر أفضل، حتى لغته الإنجليزية تحسنت، تحدثت معه وفهم ما أردت قوله، كانت خطوة كبرى له القدوم هنا من لايبزج".

وختم: "سيكون حاضراً أمام سالزبورج مائة بالمائة، أخذ وقتاً كافياً للتعافي والعودة للمشاركة".

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ويستضيف ليفربول نظيره النمساوي سالزبورج مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.