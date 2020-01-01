كلوب: كم وصل فارق النقاط مع مانشستر سيتي الآن؟

يورجن كلوب يتحدث بشأن الفوز على ولفرهانبتون ومواجهة شيروزبري في كأس الاتحاد الإنجليزي

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حول معدل التطور بالنسبة للفريق طيلة السنوات الماضية، مؤكدًا أنه لا يتذكر هذه التفاصيل.

وكان ليفربول قد نجح في الفوز على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل الاستعداد لمواجهة شيروزبري في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، تحدث كلوب عن وضعية الفريق الحالية وكذلك إصابة ساديو ماني.

وقال: "إصابة ساديو ماني تؤثر علينا بالطبع، إنه لاعب مهم ومنذ بداية الموسم وهو يقوم بالكثير من الأشياء، وجوده معنا ضروري ونأمل أن يعود سريعًا"

وأضاف: "الجميع يتحدث عن الضغط الحاصل علينا في هذا العام ومقارنته بما كان عليه الوضع في العام الماضي، في الحقيقة لقد نسيت ما مضى"

وتابع: "جدول الأعمال المزدحم بالنسبة لي وكذلك للاعبين يجعل هناك حاجة لتحقيق الانتصارات من أجل البحث عن المهمات القادمة"

وأردف: "أعرف أننا فقدنا ساديو ماني بسبب الإصابة في أوتار الركبة، هذا هو الضغط الذي لدي الآن وهذا ما أفكر فيه وفي كيفية تعويضه"

وأكمل: "نريد الفوز بكل المباريات، عندما وصلت إلى هنا منذ 4 سنوات أردنا الفوز بكل مباراة نخوضها، ذلك هو الضغط، ولكن أشعر أن كرة القدم تتطلب ذلك ولا يوجد شيء غير اعتيادي"

واسترسل: "بالنسبة لعدد المباريات المتبقي لنا فأنا لا أتذكر، ولكن علي أن أسأل عن فارق النقط الآن مع صاحب المركز الثاني"

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يذكر أن ليفربول قد وسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 19 نقطة، ليقطع شوطًا هامًا نحو كسر عقدة البريميرليج بعد 31 عامًا من الصيام.