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الدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب غاضب من لعب ليفربول يوم الأحد

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مواجهة هامة أمام بيرنلي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أبدى مدرب ليفربول يورجن كلوب غضبه من لُعب فريقه مباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل ثلاثة أيام فقط من مواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال.

ويلعب ليفربول مع بيرنلي في "أنفيلد"، قبل التحول لمواجهة بايرن في ألمانيا بعدها باثنين وسبعين ساعة أوروبياً في مواجهة الإياب.

وقال كلوب للمراسلين عن الأمر: "أظن أن هذه الأمور لا تهمهم في البريميرليج ولا يفكرون بها، هناك فارق بين اللعب السبت أو الأحد".

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وأكمل: "لو لعبنا السبت سنرتاح الأحد ونتدرب بشكل خفيف الإثنين، ثم الثلاثاء التدريب الأساسي والأربعاء المباراة، الآن سنتعافى الإثنين والثلاثاء التدريب، الآن الوضع مختلف".

وواصل: "البعض يظن أننا نبحث عن أعذار، نتقبل الأمر ولكن على أحد وضع الأمر بالاعتبار، لا أعرف لماذا نلعب مع بيرنلي صباح الأحد وليس السبت، أسألوا القناة الناقلة".

ويحتاج ليفربول للانتصار على ضيفه مساء الأحد من أجل تقليص الفارق في القمة إلى نقطة من جديد بعد انتصار مانشستر سيتي على واتفورد.

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