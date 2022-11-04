كلوب عن إصابات كأس العالم: كلنا مذنبون لأننا سمحنا بذلك!

يشعر بالانزعاج من الحديث عن هذا الموضوع

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول على عدم رغبته في الحديث عن إصابات اللاعبين، قبل أقل من 3 أسابيع على انطلاق كأس العالم في قطر.

العديد من الشكوك انتشرت في الفترة الأخيرة حول جاهزية بعض النجوم للظهور في البطولة، وتأثير توقيت إقامة المسابقة في منتصف الموسم، وهو ما علق عليه كلوب في المؤتمر الصحفي لمواجهة توتنهام بالدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الألماني:"أنا أكره هذا الموضوع، هذه المشاكل كانت واضحة للغاية ولم يذكرها أحد قبل 3 أو 4 أسابيع على إقامة نهائيات كأس العالم".

وأضاف:"كلنا مذنبون في هذه القضية لأننا سمحنا بحدوث ذلك في المقام الأول".

وعن تحسن مستوى فريقه أمام الكبار فقط:"لقد فزنا على بورنموث 9/0 ثم رينجرز أيضًا، الأمر لا يتعلق بحجم الفريق الذي نواجهه،نحن لدينا مشكلة في جاهزية بعض اللاعبين كما أننا لسنا بنفس الصلابة التي اعتدنا على الظهور بها".

تغيير أسلوب لعبه:"الأمر يعتمد على توافر اللاعبين أيضًا، لأننا أحيانًا احتجنا لتغيير نظام اللعب وفشلنا في الدفاع بشكل جيد، وظيفتي الرئيسية هي مساعدة الفريق على أداء وظيفته بأعلى درجات الثقة بالنفس".

يذكر أن ليفربول سيلعب ضد توتنهام وهو في المركز التاسع بـ16 نقطة، بفارق شاسع عن آرسنال المتصدر بـ31 نقطة.