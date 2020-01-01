كلوب: علينا الاستمرار في الفوز واللاعبون يحتاجون للراحة

كلوب يرى أن لاعبيه يحتاجون للراحة

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، إنه سعيد للغاية بالفوز اليوم على وست هام يونايتد بهدفين نظيفين.

ليفربول نجح اليوم في الفوز على وست هام في المباراة المؤجلة من الجولة 15 من مباريات البريميرليج، بهدفي صلاح وتشامبرلين.

وأضاف كلوب في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "عندما أسمع أننا نقدم الأرقام التي نقدمها أصاب بالذهول ولكن علينا مواصلة العمل لا يوجد شيء نفعله سوى مواصلة اللعب".

وتابع: "استحققنا الفوز ولكن علينا تحسين بعض الأمور علينا مواصلة العمل اللاعبون عليهم أن يعلموا أن العمل هو مسارنا لتحقيق البطولة".

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وأردف: "أملك مقاتلين في الملعب لا يمكنني أن ألوم أي لاعب على أي شيء الجميع يقدم ما عليه وسنركز في المباراة المقبلة".

وعن رأيه في إعادة مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أكد أن هذا الأمر غير عادل أن يتم إعادة المباريات في الفترة التي يجب أن يحصل فيها اللاعبون على راحة، نلعب بشكل متواصل حتى في الصيف لذلك قررت منح اللاعبون راحة واللعب بفريق الشباب.

يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 19 نقطة أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.