كلوب: ضربة جزاء صلاح صحيحة وأرضية الملعب كانت سيئة

تعرف على تصريحات كلوب عقب فوز ليفربول على كارديف سيتي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أنّ ركلة جزاء محمد صلاح كانت صحيحة مشيرًا إلى أنّ أرضية الملعب والطقس جعلا المباراة صعبة.

ليفربول انتصر بهدفين نظيفين على كارديف سيتي في مباراة شهدت جدلًا حول ركلة جزاء لمحمد صلاح.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "كنا نستعد بأقصى ما لدينا لأجل هذه المباراة وكنا نعرف صعوبتها والجميع قدّم أفضل ما لديه".

وتابع: "الطريقة التي سجلنا بها الهدفين كانت رائعة، لا يوجد لدي أدنى شك أنّ ضربة الجزاء صحيحة لقد جذب المدافع محمد صلاح أكثر من 5 أو 6 مرات".

هل كان القرار صحيح باحتساب ركلة جزاء لهداف ليفربول محمد صلاح؟ 🤔 pic.twitter.com/3wl2xXzrUd — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 21, 2019

المدرب الألماني أشار إلى أنّ التغييرات في المناخ جعلت المباراة أكثر صعوبة والفريق لجأ إلى الصبر وأرضية الملعب كانت جافة مما جعل التمريرات أكثر صعوبة.

واختتم: "مستوى اللاعبين ورد فعلهم كان رائعًا وشاهدنا قدرات فينالدوم في الهدف الأول. نستحق العودة بالنقاط الثلاثة".

جدير بالذكر أنّ الفرعون المصري تلقى العديد من الانتقادات والاتهامات بادعاء التمثيل للحصول على ركلة جزاء.