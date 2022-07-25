كلوب: صفقة ماني مثالية، وهكذا تمت بتلك البساطة!

يورجن كلوب يكشف التفاصيل!

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن صفقة رحيل السنغالي ساديو ماني إلى صفوف بايرن ميونخ كانت سلسة للغاية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب ونقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" وأكد خلالها أنه يكن كل الاحترام لماني.

وقال كلوب: "ساديو ماني جاء لي وأخبرني هو ووكيله أنه يبحث عن تحديات جديدة، وإذا كان ذلك الأمر يحدث بشكل مبكر بما فيه الكفاية وهو مستعد لتلك الخطوة والنادي الذي يريده جاهز للتفاوض فيجب أن تكون الأمور بسيطة".

وأضاف: "بعد ذلك تقول شكرًا لك بكل احترام ممكن، لا يمكن أن يحظى ساديو بالمزيد من الاحترام من جانبي".

وأردف: "يا له من لاعب، أتمنى له الأفضل، سيلعب لسنوات طويلة قادمة ويستطيع اللعب حتى الـ 38 والـ 39 من عمره، لقد حصل بايرن ميونخ على لاعب جيد للغاية لكننا حصلنا عليه لمدة ست سنوات وذلك لا بأس به".

وأكمل: "ذلك النوع من الانتقالات نستطيع أن نستخدمه في المستقبل كمثال، بعض الأحيان يكون الجميع في حاجة للتغيير، سنفتقده على المستوى الرياضي والشخصي، لكن هذه هي الحياة".

جدير بالذكر أن الصفقة كانت قد تمت في غضون ساعات مقابل حوالي 32 مليون يورو دفعهم بايرن ميونخ لليفربول.