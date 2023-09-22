كلوب ساخرًا من الدوري الأوروبي: إنجازي الجديد مع ليفربول؟ لن يحبه أحد!

إنجاز فريد للمدرب الألماني

احتفل يورجن كلوب بكونه أول مدرب في تاريخ ليفربول يحقق 50 انتصارًا في أوروبا ولكن على طريقته الخاصة بعد الفوز على لاسك بالدوري الأوروبي.

ليفربول الذي اعتاد على اللعب في دوري أبطال أوروبا السنوات الماضية، افتتح منافساته في البطولة بقلب الطاولة على لاسك بنتيجة 3/1 بعد التأخر بهدف في الشوط الأول، حيث جاءت الثلاثية عن طريق داروين نونيز ولويس دياز ومحمد صلاح.

وقال كلوب بعد هذا الانتصار:"اسمحوا لي أن أقول الأمر على هذا النحو، إذا كان لا يزال لدي 50 فوزًا بعد دور المجموعات فالجميع سيكره هذا الإنجاز، نعم هو العدد الأكبر للانتصارات في أوروبا كمدرب لليفربول ولكن الجميع سيكره هذه الحقيقة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"من الجيد أننا لعبنا الكثير من المباريات في أوروبا وفزنا بها أيضًا وتأهلنا بشكل متكرر للنهائيات، هذا رائع ولكن ربما لأن المنافسة تحتوي الآن على عدد أكبر من المباريات أكثر مما كانت عليه في الماضي".

وأما عن أجواء ملعب الفريق الخصم:"الأجواء كانت رائعة لكن الملعب لم يكن كذلك، أنا سعيد لأننا لم نتواجد هنا في ديسمبر بسبب الملعب".

يذكر أن إنجازكلوب جعله يتفوق على رافائيل بينيتيز والذي كان المدرب الأبرز في ليفربول من الناحية الأوروبية، حيث سبق أن قاد الفريق للفوز بدوري الأبطال في 2005.