كلوب ردًا على صلاح: نعرف ما يريد لكن نحتاج بعض الوقت

علق المدرب الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول على تصريحات نجم الريدز محمد صلاح مع مجلة "GQ" حول تجديد عقده.

النجم المصري أجرى مقابلة مؤخرًا أقر خلالها رغبته في البقاء مع ليفربول مؤكدًا أن الأمر يعود إلى إدارة الفريق في إتمام تمديد العقد.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وتزعم تقارير صحفية أن مهاجم منتخب مصر يطلب الحصول على راتب قياسي في تاريخ "الريدز"، من أجل التوقيع على عقد جديد.

ماذا قال كلوب عن صلاح؟

وقال كلوب في تصريحات بمؤتمر صحفي اليوم: "في الوقت الحالي، يعد الحديث عن هذه المقابلات أمرًا خطيرًا عندما لا تتحدث بنفسك مع اللاعب، أنا أعلم ما يريده محمد صلاح، نحن نعلم أنه يريد أن يبقى، ونحن نعمل على ذلك، لكن كما قلت من قبل أن هذه الأشياء تستغرق وقتًا".

وأضاف: "هناك الكثير من الجوانب في المفاوضات. وكيله أيضًا طرف ثالث في المفاوضات، لكن لا داعي للقلق، إنها عملية تجديد للاعب عالمي".

وعن إمكانيات صلاح للعب حتى الثلاثين: "نعم محمد صلاح يمكنه القدرة على اللعب في الثلاثينات من عمره بمستوى رونالدو وميسي وليفاندوفسكي وغيرهم".

وأتم: "شخصية محمد صلاح وسلوكه ومعدل عمله، جميعها أشياء لا تصدق، يقوم بكل شيء بطريقة صحيحة، يعرف جيدًا وطريقة معيشته صحية تمامًا، كذلك يستمع إلى الخبراء ويحاول تحسين نفسه طوال الوقت، لقد عمل بجد من أجل أن يصبح الأفضل في العالم، ولن يضيع عمله بسهولة".

ما هو وضع ليفربول وصلاح في الدوري حاليًا؟

محمد صلاح يتربع حاليًا على عرش ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث سجل 22 هدفًا خلال 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

بينما كتيبة كلوب تحتل حاليًا المركز الثالث خلف تشيلسي بنقطة وحيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وتجدر الإشارة إلى أن النجم المصري سيكون غائبًا عن الفريق خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد انضمامه لمنتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون والتي ستنتهي 6 فبراير المقبل.

اقرأ أيضًا:

كلاسيكو الأرض .. كارثة جديدة أم فرصة تشافي لإنقاذ برشلونة؟

أخبار الانتقالات | غموض مستقبل سواريز وكونتي يفاوض نجم ريال مدريد