كلوب: رحيل صلاح؟ التحدي الحقيقي ليس في برشلونة أو ريال مدريد

تصريحات عقلانية للغاية من كلوب كالعادة..

لا يرى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، سببًا وجيهًا لمغادرة نجميه محمد صلاح وساديو ماني أنفيلد باتجاه أندية أوروبية أخرى كبيرة كريال مدريد وبرشلونة، مشيرًا إلى أن التحدي الأفضل لهم يوجد مع الريدز.

وارتبط دومًا ريال مدريد بالتعاقد مع الثنائي على وجه الخصوص، مع شائعات دائمة من الرياضيين المصريين أن صلاح قال في أكثر من مناسبة أنه يحلم بارتداء القميص الأبيض في يوم من الأيام.

في الوقت نفسه فإن تقارير الصحف الإنجليزية أكدت على أن ماني لا يود مغادرة ليفربول إلا في حالة وجود عرض من ريال مدريد فقط، وسط تأكيدات الصحف الإسبانية على أن السنغالي بالفعل على رادار إدارة فلورنتينو بيريز.

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ليفربول حقق كل الإنجازات الممكنة في السنتين الأخيرتين مع كلوب، حيث توِّج بطلًا لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم للمرة الأولى من 30 عامًا، ما أثار تساؤلات حول سعيّ صلاح وماني لخوض غمار تجربة جديدة.

كلوب بدوره في تصريحات لصحيفة ميرور عقّب على الأمر بقوله "أخبرني بتحدي أفضل من النجاح مع ليفربول؟".

كما أضاف "هناك الكثير من الأندية الكبيرة، ولكن إذا ذهبت إلى ريال مدريد أو برشلونة فستفوز بالدوري ست أو سبع مرات خلال 15 عامًا".

واستطرد "فاز بايرن ميونخ بالدوري تسع مرات وكذلك يوفنتوس، هذه إنجازات عظيمة ولكن المثير حقًا هو إحداث تأثير هنا في ليفربول".

وأتم "نحن نحاول بكل السبل لنكون ناديًا مثيرًا وأن نصنع قصة مثيرة يود الجميع أن يكون جزءًا منها. الخطة هي أن ينظر اللاعبين إلى الوراء ويقولون: واحد من أهم أيام حياتي عندما وقعت لليفربول".

الجدير بالذكر أن ليفربول قد هُزِم في أول مبارياته بعد التتويج بلقب البريميرليج رسميًا، أمام مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة من غريمه مانشستر سيتي، في مباراة اعتبرها كلوب ستكون أداة للتصحيح والاستفاقة في المستقبل.

