كلوب: راحة صلاح كانت هامة لنا

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن حصول النجم المصري محمد صلاح على الراحة في الأيام الأخيرة سينعكس بشكل جيد عليه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بحصول النجم المصري محمد صلاح على راحة خلال الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب ونقلتها على لسانه شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن حصول صلاح على الراحة كان هام بالنسبة له.

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وقال كلوب: "لقد لعب محمد صلاح في الفترة الماضية كل المباريات للنادي ولمنتخب بلاده، لذلك كان من الهام للغاية بالنسبة له أن يحصل على الراحة".

وأضاف: "الآن هو هنا وخاض أسبوع كامل من التحضير من أجل ما تبقى من الموسم، هذا أمر جيد للغاية بالنسبة لنا".

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وأكمل: "لقد تحدثت مع صلاح، ويبدو أنه يشعر براحة كبيرة وفي حالة جيدة، الآن حان موعد استئناف العمل من أجل ما تبقى من الموسم".

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد تغيب عن تسجيل الأهداف مع ليفربول منذ التاسع من شهر فبراير الماضي عندما سجل في شباك بورنموث.