كلوب: خسرنا 7/2؟ لقد صنعنا التاريخ ولكن من النوع الخطأ

رد فعل يورجن كلوب عقب انهيار ليفربول أمام أستون فيلا

قال المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب إن الخسارة بسبعة أهداف مقابل هدفين صناعة للتاريخ أيضًا ولكن من النوع الخطأ الذي لا يريده أحد.

وسقط ليفربول بسبعة أهداف مقابل هدفين على أرض أستون فيلا في سيناريو كارثي ومفاجئ ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد هذه الخسارة هي الأكبر ليورجن كلوب منذ أن بدأ تدريب ليفربول، قبل 5 سنوات، لذلك ستبقى ذكرى خاصة له ولكن من نوع يحب أن ينساه وألا يتكرر من جديد.

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وعقب المباراة، قال يورجن كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس وبي بي سي كذلك إن ما حدث لا أحد يحب أن يتعرض له على الإطلاق.

وأضاف: "غياب أليسون؟ إنها فترة طويلة، ستكون فترة طويلة جدًا بالنسبة للمباريات القادمة بالتأكيد. يبدو الأمر لبضعة أسابيع ولكننا سنرى ونتمنى أن تتحسن الأمور"

وتابع: "لقد رأيت ذلك. ولولا هذا لم أكن لأصدقه، ولكنني كنت جزءًا من الحدث، لذلك من السهل تصديق ما حدث لأنني كنت هنا، هي ليلة قاسية بكل تأكيد وعلينا أن نحاول المضي قدمًا"

وأردف: " أولاً وقبل كل شيء عليك أن تقول أن أستون فيلا قدموا أداءً جيدًا للغاية واستحقوا الفوز بهذه النتيجة الكبيرة، يجب أن تُرفع لهم القبعة على ما قاموا به"

وأكد: "لقد أهدرنا العديد من الفرص الخطيرة وكان من الممكن أن نسجل عددًا أكبر من الأهداف، ولكن بالنظر إلى النتيجة، لا نستطيع القول إننا كنا سنتعادل بسبعة أهداف وقابل سبعة"

وأكمل: "لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء ومن الواضح أننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء وفوق الحد المسموح به، بدأ الأمر بالهدف الأول وارتكبنا أخطاء جسيمة في بقية الأهداف"

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يذكر أن مباراة ليفربول أمام أستون فيلا اليوم أصبحت واحدة من أهم فضائح الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة كحال مواجهة مانشستر يونايتد أمام توتنهام اليوم أيضًا.