كلوب: توصلنا لقرارات بشأن التسلل وتقنية الفيديو وجدولنا لا يرهقنا

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن جدول مباريات فريقه لا يشعره بالإرهاق في الوقت الحالي.

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بفارق الساعات بين مباراة فريقه الأخيرة ضد ولفرهامبتون واللقاء القادم ضد شيفيلد يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي وأكد خلالها عن رضاه عن المستوى الدفاعي للفريق".

وقال كلوب عن الشباك النظيفة: "الأهم بالنسبة لنا أن نحقق الفوز بالمباريات، لقد قدمنا مستويات دفاعية رائعة في الفترة الماضية والجميع سعيد بذلك وأليسون كذلك".

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وأضاف عن تقنية الفيديو: "هذه ليست المشكلة الأكبر في العالم حاليًا، لكننا نريد دومًا أن يكون هناك توضيح لكل القرارات وأن تكون تلك القرارات صحيحة، وهناك أيضًا مشكلة تأخر القرارات".

وأكمل: "كان هناك اجتماع في الاتحاد الأوروبي لنا مؤخرًا وتوصلنا لقرار أن يكون خط التسلل أكثر عرضًا مما يسمح بإتخاذ القرارات بشكل أسرع، لذلك سيكون أفضل للجميع".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن جدول المباريات: "حظينا بأربعة أيام بين المواجهة الماضية وهذه لذلك نشعر أننا بخير، بعد ذلك سيكون لدينا مباراة وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا، لدينا بدائل في كل المراكز لكن البعض سيكون عليهم المشاركة من جديد".

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي وفي رصيده 55 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه ليستر سيتي.