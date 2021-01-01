كلوب بعد الفوز على شيفيلد يونايتد: ما زلنا هنا!

تفاصيل المؤتمر الصحفي الخاص بيورجن كلوب بعد الفوز على شيفيلد يونايتد

عبّر مدرّب نادي ليفربول يورجن كلوب عن سعادته بالفوز على شيفيلد يونايتد ليكسر بذلك فريقه سلسلة هزائم وتعادلات امتدت على 4 جولات.

وقال كلوب: "أردنا اللعب بأسلوبنا والفوز، فرضنا أسلوبنا على الخصم ولم يستطع ايقافنا، شيفيلد خسر العديد من المباريات بفارق بسيط، وهذا يُعطينا فكرة عن اللعب ضدهم، كان بإمكاننا ان نُسجل 3 اهداف في الشوط الأول لكن لك يُحالفنا الحظ".

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وتابع: "من الطبيعي ان يتم إنتقادنا، المتابعين أخرجونا من المنافسة، لكن مع كل المشاكل المحيطة بنا، ما زلنا هنا وسنستمر بمحاولة الفوز بجميع المباريات واولهم مباراة تشيلسي الخميس المقبل.. لا طريق لحجز مقعد مؤهل للأبطال الا بالفوز".

وعن مستوى الشاب كورتس جونز-صاحب الهدف الأول- قال كلوب: "هو لاعب كبير ولهذا السبب أشركته، عليه أن يُساهم أكثر في الشق التهديفي، كما جميع اللاعبين لديه مساحة للتطور".