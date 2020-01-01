كلوب: المنافسة ليست ثنائية مع مانشستر سيتي، والهزائم طبيعية

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يتحدث عن مواجهة فريقه الصعبة أمام نظيره مانشستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على صعوبة مواجهة فريقه القادمة أمام نظيره مانشستر سيتي والتي تقام مساء اليوم الأحد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لصالح شبكة "سكاي"، وأكد خلالها أن المباراة تحمل الكثير من التحديات بالنسبة للفريقين.

وقال كلوب: "نعم، المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي دائمًا ما تضم أكثر من مجرد فريقين حتى نقطة معينة كانت المنافسة ثلاثية، لذلك لا توجد مفاجأة بالنسبة لي".

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وأضاف: "لا توجد أي ضمانات في الوقت الحالي، هل كان يتخيل أن يجعل ذلك الفيروس كل العالم يتوقف في ظرف أسبوع واحد، وأنه سيستمر لثمانية أو تسعة أشهر؟ الأمر مماثل في كرة القدم، لا يمكن أن نتحدث عن أي ضمانات".

وأردف: "لا أفكر في ليفربول كفريق من أصل فريقين يتنافسان، لكنني أبحث عن القيام بالأشياء بشكل صحيح حتى نجح وبعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث وفي النهاية أنا غير مهتم بتلك الأحاديث، الأهم هو التحضير للمباريات وهذا هو عملي".

وأكمل: "دائمًا ما كانت مواجهة الفريقين مذهلة في آخر عامين وكلاهما حقق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي والعديد من الألقاب الأخرى، لكن هذا لا يعني أن الفوز بالدوري هذا الموسم مضمونًا لأيًا منا".

وتطرق للحديث عن تركيز بيب جوارديولا على التفاصيل وقال: "هذه هي المباراة الأصعب، فاللعب أمام مانشستر سيتي وبيب جوارديولا يعد من التحديات الحقيقية، أنا أحب التحضير لتلك المواجهات لأنها تتطلب كل شيء منك وعليك التفكير حتى في أبسط التفاصيل".

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وأنهى تصريحاته: "من الطبيعي أن يتعرض كل فريق للخسارة في بعض الأحيان، وهذه المباراة يتم لعبها بمستويات عالية من التركيز والحدة، لكن من الطبيعي أن يكون هناك بعض الأخطاء أيضًا".

جدير بالذكر أن ليفربول يدخل تلك المباراة وهو في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 16 نقطة، بينما يحل مانشستر سيتي بالمركز الـ 12 برصيد 11 نقطة وله مباراة أقل.