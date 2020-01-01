كلوب: الرياح سبب تواضع أداء ليفربول أمام نوريتش

حزين لأجل جوارديولا وفريقه..

اعتبر يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن الرياح صعّبت مهمة فريقه أمام نوريتش سيتي، مُشيدًا في الوقت نفسه بالدور الذي لعبه أليسون وفابينهو وساديو ماني في تحقيق الانتصار.

وكان ليفربول قد خطف الثلاث نقاط من كارو رود بصعوبة بالغة بعد هدف البديل ماني في الدقيقة 78، ليواصل بذلك الفريق الأحمر تزعمه للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة.

المدرب الألماني بعد المباراة تحدث للصحافة وقال "لقد كانت مباراة صعبة لأسباب مختلفة مثل الرياح وتنظيم الخصم، كذلك فإن الطريقة التي لعبنا بها الشوط الأول أثرت سلبًا علينا للغاية.".

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كما أضاف "المسافة بين خطوطنا كانت كبيرة للغاية، لم نستطع أن نظفر بالكرة الثانية بعد الكرات الطولية، الأمر لم يكن كما أردت تمامًا، حتى الضغط لم نقم به بالشكل المأمول.".

"كان وجود فابينهو مهمًا للغاية بالنسبة لنظامنا، كان ماني جاهزًا وساعدنا على الفوز بالمباراة، لقد شاهدت الهدف مجددًا وأؤكد أنه إنهاء رائع ومميز للغاية منه."

"أليسون؟ لقد ساعدنا كثيرًا، إنه أمر جيد بالتأكيد ولكننا نعطيه أجرًا مقابل ذلك بالفعل!."

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أما عن الفارق الكبير بين ليفربول وأقرب منافسيه مانشستر سيتي فقال "الفجوة مجنونة للغاية، لا يمكنني فهم ذلك حقًا، لست ذكيًا بما فيه الكفاية فلم أحظَ بمثل هذا الأمر من قبل.".

"أعود إلى غرفة خلع الملابس وندردش حول الأمر وأكون مذهولًا بعض الشيء، في النهاية مبروك لنا، ثلاث نقاط أخرى مهمة تمكنّا من تحقيقها."

في الوقت نفسه، تحدث كلوب عن عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف، وعبّر عن أسفه لزميله بيب جوارديولا.

"إنها صدمة، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو عن كرة القدم، ما فعلوه في الكرة كان شيئًا استثنائيًا حقًا. أشعر بهم بالفعل سواء بيب أو اللاعبين ولكن هذا هو الحال، سنرى ما سيحدث، إنه خطير بالتأكيد."

يذكر أن الشائعات قد بدأت تتحدث عن احتمالية رحيل جوارديولا وأكثر من نجم داخل السيتيزنز جراء الحرمان الأوروبي.