رسميًا - برشلونة يعلن رحيل كوتينيو لبايرن ميونخ ويكشف التفاصيل المادية

نادي برشلونة يعلن بشكل رسمي عن إعارته للبرازيلي فيليبي كوتينيو لصالح بايرن ميونخ الألماني لمدة موسم واحد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي برشلونة اليوم عن إعارة اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو لصالح نظيره بايرن ميونخ الألماني لمدة موسم واحد وبداية من هذا اليوم.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، وأكد من خلاله أن اللاعب سيتردي قميص البافاري لمدة موسم واحد فقط.

وكشف النادي من خلال البيان عن التفاصيل المادية للصفقة التي شهدت الكثير من الإجتهادات الصحفية خلال الساعات الماضية.

وكتب برشلونة في بيانه: "برشلونة وبايرن ميونخ اتفقا على حصول الأخير على فيليبي كوتينيو لمدة عام على سبيل الإعارة مقابل ٨ ونص مليون يورو بالإضافة لتحمل الفريق الألماني لراتب اللاعب".

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وأضاف البيان: "الاتفاق أيضًا يتضمن بندًا يسمح لبايرن ميونخ بالحصول على خدمات كوتينيو بشكل نهائي بعد نهاية الموسم مقابل مبلغ ١٢٠ مليون يورو".

وأكمل: "برشلونة يريد أن يشكر كوتينيو بشكل علني على التزامه وتكريسه لنفسه من أجل الفريق، متمنين له الأفضل في المرحلة القادمة من مسيرته الكروية".

جدير بالذكر أن الإعلان ليس الأول حيث أكد المتحدث الرسمي للنادي على إتمام الصفقة من قبل، كما أعلن أكثر من مسؤول في بايرن ميونخ عن الصفقة.