كلوب: الأرقام تروي الكثير عن صلاح، وأحببت ليدز يونايتد

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يتحدث عن أداء فريقه ومستوى محمد صلاح ومفاجآت ليدز يونايتد.

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره ليدز يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها عقب المباراة، وأشاد خلالها بما قدمه المصري محمد صلاح من مستويات خلال المباراة بعد تسجيله لهاتريك.

وقال كلوب: "يا لها من مباراة ويا لهم من خصم، فريقنا قدم مباراة رائعة كذلك ليدز يونايتد، لقد أحببت الأداء في تلك المواجهة".

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وأضاف: "من النادر أن تشاهد هذا العدد من الأهداف في مباراة واحدة، لقد تركنا مساحة للتطور في الدفاع لكن مثل تلك الأمور ليست غير معتادة في أول مباراة، لكن نجومنا لعبوا لمنتخبات بلادهم قبل أيام".

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وأضاف: "ليدز يونايتد أجبرنا على ارتكاب الأخطاء، ويمكننا أن نقدم مستويات أفضل وسنقوم بذلك، لكن يجب أن أقول إنني أحببت تلك المباراة".

وأكمل: "نحن أيضًا استخدمنا مهارتنا في صناعة المشاكل لهم، وكان يمكننا أن نسجل المزيد من الأهداف، وحققنا الفوز من الكرات الثابتة وليس لدي مشكلة في ذلك".

وأردف: "كل فريق يحتاج بعض الوقت في بداية الموسم، لكنني سعيد بتلك المباراة، أما ليدز فسيكون موسمهم رائع لو استمروا بذلك النسق الذي قدموه اليوم والذي ظهروا به قبل العودة للدوري الإنجليزي".

وتطرق للحديث عن صلاح وقال: "هذه هي أفضل مباراة شاهدتها له بالرغم من كل اللقاءات الرائعة السابقة له، لقد قدم بداية مميزة والأرقام تروي الكثير عنه، لقد استحق كرة الهاتريك".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وسجل المصري محمد صلاح ثلاثية منحت فريقه أول ثلاث نقاط في الموسم.