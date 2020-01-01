كلوب: افتقدنا للحظ ولا أفهم طريقة لعب أتلتيكو مدريد

كلوب يهاجم طريقة لعب أتلتيكو مدريد ويعلن غياب الحظ عن مساندة ليفربول

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إن فريقه لم يمتلك الحظ في اللحظات الحاسمة اليوم، معترفًا أن الحظ وقف بجانبهم من قبل في دوري أبطال أوروبا..

وتغلب أتلتيكو مدريد على ليفربول في أنفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليجدد فوز الذهاب ويعبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في سيناريو مثير امتد إلى أشواط إضافية.

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وعقب المباراة، اعترف يورجن كلوب أن الحظ لم يقف بجانبه في المباراة، كما شن هجومًا على أسلوب لعب أتلتيكو مدريد الذي اعتبره غير مفهوم بالنسبة له من لاعبين كبار.

وأضاف: "لا أفهم أسلوب لعب أتلتيكو مدريد، إنهم حتى لم يصنوا الهجمات المرتدة، يمكنهم لعب كرة قدم مميزة ولكنهم يقفون بالعمق ويتكتلون في الخلف فقط دون أي ردة فعل"

وتابع: "أدرك أنني خاسر سيئ حقًا لا سيما في الأوقات التي يبذل فيها الأولاد الكثير من الجهد، واجهنا لاعبين من الطراز العالمي يقفون في آخر الملعب، ولكنني فخور بما قدمه لاعبي فريقي"

وأردف: "أنا سعيد تمامًا بالأداء. من الصعب جدًا اللعب أمام فريق مثل هذا، نحن نقبل ذلك بالطبع ولكن هذا لا يبدو صحيحًا"

وأكمل: "لعد الهدف الثاني شعر اللاعبون بالتعب نتيجة للجهد المبذول طوال المباراة وهو ما جعلهم يظهرون بهذا الشكل في النهاية"

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يذكر أن ليفربول لا يتبقى له أي شيء من أجل المنافسة عليه هذا الموسم سوى الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط مخاوف حوله بسبب فيروس كورونا.